Die Rocketman-Studie von 2012 wurde bejubelt, in Serie ging der 3,50 Meter kurze Kleinwagen bisher nicht. Das soll sich in einigen Jahren endlich ändern.

Klein, cool, kultig: Diese Attribute haben den Mini groß gemacht, doch fürs Überleben reicht das nicht. Wie sieht also der Mini der Zukunft aus? Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Georg Kacher

Klein, cool, kultig - ein profanes Transportmittel war Mini noch nie. Aber was dann? Vielleicht das erste Stadtauto. Ein Raumwunder, das erstaunlich viel Platz auf kleinster Grundfläche hervorzauberte - und in die letzten Parknischen der Szeneviertel in London, Hamburg, Paris und Mailand passte. Aus dem minimalistischen Ur-Mini mit Mikromotorisierung wurde schon bald eine Stilikone der Swinging Sixties. Das sportlich-modische Flair umweht die Kurzware aus den englischen Midlands bis heute. Doch fürs Überleben einer Marke reicht das nicht, schließlich ändert sich der urbane Lifestyle schneller denn je.