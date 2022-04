Der nur 1,35 Meter hohe VISION EQXX zeigt in vielen Details, wie sich Mercedes die Zukunft des Elektroautos vorstellt.

Von Joachim Becker und Georg Kacher

Den Marathon von Sindelfingen an die Côte d'Azur schafft kaum ein Diesel ohne Tankstopp. Der Mercedes EQXX hat die mehr als 1000 Kilometer lange Fahrt über die Schweizer Alpen jedoch ohne Zwischenladen absolviert. Von den klassischen Markenwerten wie Platz, Power und Prestige hat sich das windschlüpfrige Extrem-Fahrzeug weitestgehend verabschiedet. Es fehlt rundum an Kopf- und Beinfreiheit, man sitzt dicht an dicht, die Sicht nach hinten ist eingeschränkt, und das lange Stromlinienheck erschwert das Manövrieren auf engem Raum. Mit solchen Attributen würde sich normalerweise kein Auto mit einem Stern auf der Haube schmücken. Doch die Selbstbeschränkung dient einem guten Zweck.