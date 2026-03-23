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GLC 400 4Matic electricDer Bling-Bling-Mercedes

Lesezeit: 6 Min.

Hochglanz-Kühler mit Auto hintendran: Der Mercedes GLC 400 4Matic electric übertrumpft mit seinem selbstbewussten Auftritt selbst Wettbewerber aus der Oberklasse.
Hochglanz-Kühler mit Auto hintendran: Der Mercedes GLC 400 4Matic electric übertrumpft mit seinem selbstbewussten Auftritt selbst Wettbewerber aus der Oberklasse. Mercedes

Sehen und gesehen werden ist das Motto des GLC electric. Kann der neue Herausforderer den effizienten und reichweitenstarken BMW iX3 ausstechen? Ein Test.

Von Joachim Becker

Vor 140 Jahren ließ Carl Benz seinen ersten Motorwagen patentieren. Kaum zu glauben, dass von diesem kleinen, wackeligen Dreirad die großen Autobahnwagen mit Stern abstammen. Autos mit herrschaftlicher Attitüde und mächtigen Kühlerfronten wie der Heckflossen-Mercedes /8. In den Sechzigerjahren konnte man sich damit selbst beim Samstagseinkauf wie ein kleines Staatsoberhaupt fühlen.

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