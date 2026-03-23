Vor 140 Jahren ließ Carl Benz seinen ersten Motorwagen patentieren. Kaum zu glauben, dass von diesem kleinen, wackeligen Dreirad die großen Autobahnwagen mit Stern abstammen. Autos mit herrschaftlicher Attitüde und mächtigen Kühlerfronten wie der Heckflossen-Mercedes /8. In den Sechzigerjahren konnte man sich damit selbst beim Samstagseinkauf wie ein kleines Staatsoberhaupt fühlen.