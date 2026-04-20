Vorsicht, Fahrer mit Hut – der Spott stößt sich nicht (nur) an der Kopfbedeckung. In den Achtzigerjahren trugen einige Limousinen ihren Teil zum Biedermann-Image bei. Autos wie der „Baby-Benz“ etwa, der wie eine Mischung aus Reisewagen und Reiheneigenheim aussah. Mit seinem abgekanteten Äußeren wirkte der Vorläufer der Mercedes C-Klasse eher statisch als dynamisch. Ein Traumwagen für Häuslebauer: solide, statusorientiert und per Ratenzahlung gerade noch erschwinglich. Der Mercedes 190 (W 201), wie er tatsächlich hieß, passte zur „Willkommen zu Hause“-Fußmatte an der Eingangstür. Eine Tradition, der sich Mercedes bis heute verpflichtet fühlt: „Die neue elektrische C-Klasse hebt dieses Welcome-home-Gefühl auf ein völlig neues Niveau“, kündigt der Hersteller an.