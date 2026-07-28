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AutotestIst das noch eine C-Klasse?

Lesezeit: 4 Min.

Mit dem großen Kühlergrill und den riesigen Lufteinlässen der AMG-Line tritt die neue C-Klasse deutlich statusbewusster auf als etwa der neue Mercedes CLA.
Mit dem großen Kühlergrill und den riesigen Lufteinlässen der AMG-Line tritt die neue C-Klasse deutlich statusbewusster auf als etwa der neue Mercedes CLA. Mercedes

Nach den vollelektrischen CLA und GLC bringt Mercedes jetzt auch die neue C-Klasse mit 800-Volt-Technik und großer Reichweite auf den Markt. Doch die Limousine gibt ihren angestammten Platz in der Mittelklasse auf.

Von Peter Fahrenholz

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Die Mercedes-Philosophie basierte immer auf Komfort, Gediegenheit und einem Gefühl von Sicherheit. Aber nicht für alle gleichermaßen. Aufsteigend vom bescheidenen Baby-Benz bis zu einer Luxus-Sänfte wie der S-Klasse gab es eine Hierarchie des Guten und Schönen – und der dazu passenden gesellschaftlichen Schichten. In dieser Logik spiegelte die C-Klasse in etwa das gut bürgerliche Milieu: standesbewusst, aber nicht allzu protzig; komfortabel, aber in der zweiten Reihe eher knapp geschnitten. Doch in den Zeiten der E-Mobilität scheint diese Kleiderordnung nicht mehr recht zu passen. Liegt das am Hersteller, an der Technik oder am veränderten Kundengeschmack?

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