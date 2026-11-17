Mercedes will einen Co-Piloten für die Stadt einführen. Kurz vor dem Start in Deutschland funktioniert die Technik gut, fehlerfrei ist sie aber nicht. Das zeigt eine Probefahrt in den USA.

Unterstützung vom Start bis zum Ziel: Der MB. Drive Assist Pro übernimmt im Stadtverkehr, solange der Fahrer aufmerksam bleibt. Hier am frühen Morgen auf der Golden Gate Bridge in San Francisco.

San Francisco! Die Westküstenmetropole übt noch heute auf viele Menschen eine große Anziehungskraft aus. Hier begann Ende der 1960er-Jahre die Hippie-Bewegung. Janis Joplin, eine Ikone der Flower-Power-Generation, sang voller Inbrunst „Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes-Benz?“ Im realen Leben bewegte die Texanerin zwar einen Porsche 356, trotzdem war der Wagen mit dem Stern damals ein begehrtes Luxussymbol. Und wer konnte, ließ sich chauffieren.