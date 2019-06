18. Juni 2019, 09:45 Uhr Urteil Europäischer Gerichtshof kippt deutsche Pkw-Maut

Eine Maut nur für ausländische Autofahrer darf es in Deutschland nicht geben, entschied der EuGH. Damit ist das Vorzeigeprojekt der CSU endgültig gescheitert.

Die deutsche Pkw-Maut ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Die Abgabe sei gegenüber Fahrzeughaltern aus dem Ausland diskriminierend, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Deutschland wollte die Maut im Oktober 2020 einführen.

Damit ist das Prestigeprojekt der CSU in der Bundesregierung endgültig gescheitert. Der Gesetzentwurf hatte vorgesehen, dass nur ausländische Autofahrer für die Nutzung deutscher Autobahnen und Bundesstraßen zahlen sollen. Für deutsche Pkw-Fahrer wäre die Abgabe zwar zunächst auch angefallen, aber sie hätten das Geld über eine geringere Kfz-Steuer wieder zurückbekommen.

Gegen diese Belastung nur für ausländische Fahrer hatten Österreich und die Niederlande vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt und nun endgültig Recht bekommen. Die Luxemburger Richter führten an, die Abgabe sei diskriminierend, weil ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen EU-Staaten zugelassenen Fahrzeugen liege. Sie verstoße zudem gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs im EU-Binnenmarkt.

Das Urteil kommt für viele überraschend, da noch im Februar ein wichtiger Gutachter beim EuGH empfohlen hatte, die Klage abzuweisen. Seine Argumentation damals: Fahrer aus dem Ausland würden in der Kombination Maut plus Kfz-Steuer, die sie in Deutschland nicht zahlen müssen, insgesamt immer geringer belastet als Inländer. In den meisten Fällen folgen die EU-Richter den Einschätzungen der Gutachter - aber eben auch nicht immer.

Auf den Bund kommen jetzt viel Ärger und vermutlich hohe Kosten zu. Denn trotz vieler Warnungen waren noch vor der endgültigen Rechtssicherheit Fakten geschaffen worden. Mehr als 40 Millionen Euro wurden schon ausgegeben, ein Großteil für Gutachten und Beratung. Vor allem gingen aber die Zuschläge an private Betreiber heraus, die sich künftig um die Erhebung und die Kontrolle der Maut kümmern sollten. Jetzt drohen dem Bund Entschädigungsansprüche. Auch an der Wirtschaftlichkeit der Maut gab es schon lange erhebliche Zweifel. Nach Abzug der Kosten sollte die Abgabe laut Verkehrsministerium etwa 500 Millionen Euro pro Jahr für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur einbringen.

