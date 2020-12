Von Laura Schwärzler

Ein 85-Jähriger mit Schiebermütze, weißem Hemd und grauer Weste auf einem lila Laufrad - das ist ein ungewohntes Bild. Laufräder sind doch Kindersache, oder? Albrecht Schnitzer ist da anderer Meinung: Für ihn ist es eine alternative Gehhilfe. Ein Laufrad bietet ihm Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung. Seine Mission sei es, sein Glücksgefühl zu erhöhen, sagt er. "Und das ist mir auch gelungen!"

Angefangen hat alles mit schwindendem Gleichgewicht, schweren Beinen, Fahrradstürzen und einem umgebauten "billigen japanischen Klapprad". Von diesem ließ der Rentner im Frühjahr bei einem "verdatterten Radhändler" Pedale und Kette abmontieren, wie er erzählt. Jetzt, ein halbes Jahr später, sind schon die ersten 50 Laufräder für Erwachsene auf dem Weg von China nach Deutschland. Aus der Idee wurde ein "Vater-Sohn-Projekt", wie Heinrich Schnitzer, 57, der Sohn von Albrecht, erzählt. Der Sohn betreibt eine Firma für Gastronomieausstattung, mit der Laufrad-Idee des Vaters will er ein zweites Geschäft aufziehen. Sollso heißt die Laufrad-Marke, benannt nach einem Zuruf auf der Straße, als Vater Albrecht damit unterwegs war: "Kaputt oder soll so?", rief einer. Schnitzers Antwort: "Sollso!"

Auf den Spuren von Karl von Drais

Damit begeben sich die beiden Schnitzers auf die Spuren von Karl von Drais - schließlich gilt der Freiherr als Erfinder des Fahrrads. Doch war seine 1817 vorgestellte "Draisine" zunächst auch nicht mehr als ein Laufrad für Erwachsene. Albrecht Schnitzer jedenfalls wurde anfangs oft von Fremden angefeindet, wenn er mit seinem Laufrad auf Tour ging. "Du hast deine Kette verloren" riefen ihm die Leute nach. Oder: "Kauf dir neue Pedale!" Albrecht Schnitzer kamen Zweifel, er überlegte sogar kurz, das Laufrad wieder in die Ecke zu stellen. Doch davon hat er sich mittlerweile gelöst. Die Menschen seien Laufräder nur im Zusammenhang mit Kindern gewohnt und deswegen irritiert, einen Erwachsenen darauf zu sehen, sagt er. Negative Kommentare bekomme er vor allem, wenn die Leute denken würden, er wäre mit einem Fahrrad unterwegs. Inzwischen hat er Gefallen daran gefunden, wenn ihn Kinder auf der Straße anlächeln. Der Manager eines Supermarktes hat dem Hamburger sogar gestattet, beim Einkauf durch die Gänge zu rollern. Auch in seiner Reha-Praxis rauscht er nun direkt durch ins Behandlungszimmer.

Und er kriegt auch positive Rückmeldungen: Vor einer Weile hat ihn ein junger Mann auf Straße angesprochen und eine Bestellung für seine Oma aufgegeben - wenn alles klappt mit der Lieferung aus Asien, wird das Laufrad am 10. Januar zugestellt. Die Sollso-Laufräder können auch schon online vorbestellt werden. Produziert werden sie von einem Hersteller, der sonst auch Kinderlaufräder baut. Mit einem Preis von 680 Euro ist das Laufrad zwar kein Schnäppchen; aber es ist aus Carbon gefertigt, so kann der Senior das 4,5 Kilogramm leichte Gestell locker unter den Arm nehmen und in den Keller tragen.

Ein Rollator kam für Schnitzer nicht infrage. Die Gehhilfe auf vier Rädern ist seiner Ansicht nach eine "ergonomische Fehlkonstruktion" und eine "Abwertung" von Senioren, denn durch die gekrümmte Haltung sähen die Benutzer gebrechlicher aus, als sie in Wirklichkeit seien. Neulich beobachtete er eine Frau an einem Schaufenster, die aufrecht Hüte betrachtete - kurz danach schlurfte sie, gestützt auf den Rollator, in gebückter Haltung weg. Mit dem Laufrad indes ist Schnitzer "scheinbar ohne Gebrechen, aufrecht und befreit" unterwegs, wie er sagt. Auch habe er nun weniger Angst vor Unfällen: Mit dem Sollso-Gefährt auf dem Gehsteig fühle er sich sicherer als mit dem Fahrrad auf der Straße. Und falls er doch mal umkippt, könne er sich mit den Beinen abfangen.

Mit dem Laufrad auf dem Gehweg - darf der das?

Doch darf der Senior damit überhaupt auf den Gehweg? Heinrich Schnitzer sagt: "Er muss sogar auf dem Gehweg unterwegs sein", auf der Fahrbahn habe er nichts zu suchen. Johannes Boos vom ADAC erklärt, Roller, Kinderfahrräder und "ähnliche Fortbewegungsmittel" seien keine Fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung, "daher gelten die Vorschriften über den Fußgängerverkehr entsprechend". Der Auto Club Europa ergänzt: "Da es keine Pedale oder Antrieb hat und nur als Hilfestellung beim selbständigen Gehen dient, ist es erlaubt, ein Erwachsenen-Laufrad auf dem Gehweg zu benutzen."

In der Gesellschaft herrsche die Ideologie vor, Ältere sollten sich nicht mehr bewegen, sagt Albrecht Schnitzer. Doch Bewegung war ihm immer wichtig: Tango tanzen, Schwimmen gehen. Die schmerzenden Beine ließen das irgendwann nicht mehr zu, umso wichtiger sind für den Alleinstehenden die täglichen Ausflüge auf seinem Zweirad, das er als "Erleichterung und großen Gewinn" beschreibt: "Ohne Laufrad gehe ich mit Leid durch die Gegend!" Manchmal ist er auf Rat seines Arztes auch mit Nordic-Walking-Stöcken unterwegs: Für die Bewegung des ganzen Körpers. Deutlich öfter aber sitzt er auf seiner selbst entwickelten Gehhilfe: Mit der kann er sich bei Spaziergängen mit seiner ehemaligen Tanzpartnerin, die deutlich jünger ist, ihrem Tempo anpassen. Vorher war es umgekehrt.