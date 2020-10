An allen 14 000 Tankstellen in Deutschland gibt es Benzin, Lademöglichkeiten für Elektroautos hingegen fast nie. Wieso eigentlich?

Von Steve Przybilla

Die Zukunft beginnt in Bochum neben der Waschstraße. Die Aral-Tankstelle im Castroper Hellweg verfügt über zwei sogenannte "Ultraschnell-Ladesäulen", an denen Elektroautos innerhalb weniger Minuten mit Strom betankt werden können. Die blauen Stelen liegen im hinteren Bereich der Anlage; Benzin und Diesel haben nach wie vor einen prominenteren Platz. Doch die Optik täuscht: Was in Bochum geschieht, könnte womöglich zum Vorbild für ganz Deutschland werden.