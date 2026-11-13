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Kfz-VersicherungAufschlag für Chinesen

Lesezeit: 2 Min.

Der meistverkaufte Elektro-Kleinwagen der Welt: der Geely E2. In der einfachsten Variante kostet er etwa 20 000 Euro.
Der meistverkaufte Elektro-Kleinwagen der Welt: der Geely E2. In der einfachsten Variante kostet er etwa 20 000 Euro.
Foto: www.weigl.biz; Geely

Chinesische E-Autos sind vergleichsweise günstig in der Anschaffung. Aber bei der Kfz-Versicherung zahlen Käufer kräftig drauf.

Von Joachim Becker

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„Pack den Tiger in den Tank“, warb vor sechzig Jahren eine Mineralölmarke. Damals war die Autowelt noch in Ordnung: Autowaschen galt als beliebtes Familienhobby und der Abstecher an die Tankstelle riss kein kratertiefes Loch in die Haushaltskasse. China war noch das Land der ungezählten Fahrräder. Den Aufstieg zur weltweiten Führungsmacht bei Autos mit alternativen Antrieben hat niemand vorausgesehen.

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