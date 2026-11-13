„Pack den Tiger in den Tank“, warb vor sechzig Jahren eine Mineralölmarke. Damals war die Autowelt noch in Ordnung: Autowaschen galt als beliebtes Familienhobby und der Abstecher an die Tankstelle riss kein kratertiefes Loch in die Haushaltskasse. China war noch das Land der ungezählten Fahrräder. Den Aufstieg zur weltweiten Führungsmacht bei Autos mit alternativen Antrieben hat niemand vorausgesehen.