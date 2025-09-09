Zurück in die Zukunft wäre ein passendes Motto für diese IAA, mancherorts sieht die Automesse wie ein Oldtimertreffen aus. Die Traditionsmarken verbreiten wohlige Nostalgie und schmücken ihre Neuheiten mit dem Lametta der Vergangenheit. Der Glitzerkühler des Mercedes GLC lässt die Wirtschaftswunder-Jahre wiederauferstehen. Auch die „Neue Klasse“ von BMW zitiert einen Werbeslogan aus den frühen Sechzigern, die vertikalen Kühler-Nieren stammen aus dem Nachlass des seligen BMW 1500. Aus einer Zeit, als der technische Fortschritt noch ein Versprechen war und solche Autos als Traumwagen galten.
IAA Mobility 2025Die besten neuen E-Autos aus Deutschland
- BMW, Mercedes und VW präsentieren auf der IAA Mobility 2025 eine neue Generation von E-Autos mit Retro-Design und wegweisender Technik.
- Der neue BMW iX3 bietet 800 Kilometer Reichweite und dürfte etwa ab 60.000 Euro kosten, während der Mercedes GLC 400 4Matic 713 Kilometer schafft, der Preis ist noch nicht bekannt.
- VW plant mit dem ID. Polo einen Elektro-Kleinwagen für unter 25.000 Euro und entwickelt künftig unterschiedliche Modelle für China und den Westen.
BMW, Mercedes und VW gehen auf der IAA Mobility 2025 in die Offensive: Mit einer neuen Generation von E-Autos, wegweisender Technik – und manchmal sogar mit sinkenden Preisen.
Von Joachim Becker
