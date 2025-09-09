Der neue BMW iX3 bietet 800 Kilometer Reichweite und dürfte etwa ab 60.000 Euro kosten, während der Mercedes GLC 400 4Matic 713 Kilometer schafft, der Preis ist noch nicht bekannt.

BMW, Mercedes und VW gehen auf der IAA Mobility 2025 in die Offensive: Mit einer neuen Generation von E-Autos, wegweisender Technik – und manchmal sogar mit sinkenden Preisen.

Von Joachim Becker

Zurück in die Zukunft wäre ein passendes Motto für diese IAA, mancherorts sieht die Automesse wie ein Oldtimertreffen aus. Die Traditionsmarken verbreiten wohlige Nostalgie und schmücken ihre Neuheiten mit dem Lametta der Vergangenheit. Der Glitzerkühler des Mercedes GLC lässt die Wirtschaftswunder-Jahre wiederauferstehen. Auch die „Neue Klasse“ von BMW zitiert einen Werbeslogan aus den frühen Sechzigern, die vertikalen Kühler-Nieren stammen aus dem Nachlass des seligen BMW 1500. Aus einer Zeit, als der technische Fortschritt noch ein Versprechen war und solche Autos als Traumwagen galten.