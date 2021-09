Von Felix Reek

Wer glaubt, Dieselskandal, CO2-Grenzwerte oder gar ein spätes Einsehen seien verantwortlich für den Wandel hin zur Elektromobilität, der unterschätzt den Einfluss des chinesischen Marktes auf die Autoindustrie. Volkswagen verkauft in China 40 Prozent seiner Fahrzeuge, BMW setzt nur in Europa mehr Fahrzeuge ab als in der Volksrepublik. Als in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde vor einigen Jahren große SUVs im Trend lagen, buhlten die deutschen Hersteller darum, wer das luxuriöseste Modell anbieten konnte. Dann schwenkte China um auf Fahrzeuge mit E-Motor und die deutschen Hersteller mussten nachziehen. In vielen Fällen zu spät.