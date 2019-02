8. Februar 2019, 18:51 Uhr Hyundai Kona im Praxistest Mensch ärgere dich nicht

Wer mit dem elektrischen Hyundai Kona auf langen Strecken unterwegs ist, wird zum Kilometerzähler. Wie unser Alltagstest zur Schleichfahrt inklusive ungeplantem Übernachtungsstopp wurde.

Von Joachim Becker

Ende einer Dienstfahrt. So energiegeladen die Reise in München auch begonnen hat - kurz hinter Würzburg ist erst einmal Schluss. Der Elektro-Trip wird zur Schleichfahrt inklusive Übernachtungsstopp. Von wegen Gas geben und Spaß haben: Im Stromer richtig Strecke zu machen, will gelernt sein. Zumindest in einem Elektromobil, das keine eigene Infrastruktur mitbringt. Anders als bei Teslas Superchargern kann man sich nie sicher sein, dass alles super läuft. Mal verweigert sich der Hyundai komplett beim Schnellladen nach dem europäischen CCS-Standard und ...