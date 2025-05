Campen mit Heimkino und Designer-Möbeln: Das Hymer Venture S ist ein rollendes Tiny-Haus zum Preis einer Eigentumswohnung. Was taugt das futuristische Reisemobil in der Praxis? Ein Selbstversuch.

Von Marco Völklein

Wohnmobile werden immer teurer. Um die 75 000 Euro geben Camper im Schnitt für ihr rollendes Zuhause aus. Wer mit Allradantrieb oder Energie aus dem eigenen Solardach für ein paar Tage autark sein will, muss noch deutlich mehr bezahlen. Aber selbst in diesem Segment ist der Hymer Venture S eine Ansage. Das Hightech-Wohnmobil ist vollgepackt mit Innovationen. Sozusagen ein Designer-Expeditionsfahrzeug mit Veranda und Freitreppe in die Natur, das es mit einem schicken Ferienhaus aufnehmen kann. Was Hymer dem staunenden Publikum vor gut sechs Jahren als Vision für „modernes Reisen im Jahr 2025“ präsentierte, gibt es mittlerweile tatsächlich als Serienfahrzeug.