Von Marco Völklein

Camping als Urlaubsform ist gefragt, gerade in Zeiten einer Pandemie, bei der es - auch im Urlaub - auf Abstand ankommt. Und so ist der kommunale Stellplatz in der Nähe von Merkendorf in Mittelfranken gut gefüllt. Ein naher Badeweiher lädt bei hochsommerlichen Temperaturen zum Abkühlen ein, der Kiosk daneben versorgt die Camper mit allerlei Snacks und Getränken. Auf dem Platz selbst dominieren die teil- und vollintegrierten Reisemobile, auch einige "Dickschiffe", teils mehr als sieben Meter lang, stehen hier. Weniger oft zu sehen sind Vertreter aus der Gattung der Campervans, also ausgebaute Kastenwagen wie der Fiat Ducato oder Renault Master. Dabei gehören die laut Branchenverband CIVD mit zu den beliebtesten Segmenten im Wohnmobilmarkt. Wer weiß, vielleicht machen deren Fahrer lieber Urlaub in Italien oder Frankreich und nicht an einem Badeweiher in Mittelfranken.