Von Marco Völklein

Das Schöne am Camping-Urlaub ist ja, das denken zumindest viele, dass man einfach mal so losfahren kann - und dann dort bleibt, wo es einem gerade gefällt. Wo das Wetter passt. Oder die Mitmenschen auf dem Stellplatz nebenan. Das Problem ist nur: Weil Camping immer beliebter wird, war das - zumindest in der Hauptsaison - früher schon nicht ganz so einfach. Und in diesem Jahr hat sich wegen der Covid-19-Pandemie die Lage noch einmal verschärft: Weil viele wegen der Pandemie Hotels und Ferienanlagen meiden, ist es auf Campingplätzen nun noch voller als früher eh schon. Wer also einfach mal so losfährt, sollte sich mit Camping- und Stellplatzführern diverser Verlage eindecken - und schon mal ein oder zwei Ausweichplätze einplanen, falls der Wunschstellplatz voll ist.