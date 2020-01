Herbert Hertwig sagt von sich selbst, dass er ein ziemlich gelenkiger Kerl sei, gerade mal 1,79 Meter groß und lediglich 64 Kilogramm schwer. "Wenn ich irgendwo rein will", erzählt der 62-Jährige aus Olsberg im Hochsauerlandkreis, "dann komm' ich da auch rein."

Bei einem Unfall im März 2019 auf der A 44 bei Werl war es diese Eigenschaft, die einem verunglückten Lkw-Fahrer weiterhalf. Hertwig ist gegen neun Uhr morgens auf der Autobahn unterwegs, der Verkehr stockt. Plötzlich wird ein Kleinlaster auf der rechten Spur an ihm vorbeikatapultiert; wie sich später herausstellt, hatte ein 40-Tonner den Kleinlaster gerammt. Hertwig, der als gelernter Schreiner schon so manche brenzlige Unfallsituation mitgemacht hat, behält die Nerven und erkennt, dass der Fahrer des 40-Tonners seine Hilfe am dringendsten braucht. Der Mann hängt blutüberströmt in seinem völlig deformierten Fahrerhaus, ist dort eingeklemmt, kann sich nicht befreien. Auch Hertwig kriegt weder die Fahrer- noch die Beifahrertür auf - und zwängt sich deswegen von vorn durch den Motorraum hindurch zu dem Lkw-Fahrer in die Kabine.

Dort kann er sich nur neben den Mann knien, er spricht ihm Mut zu, tupft mit herumliegenden Klamotten das Blut ab. "Ich wollte klären, ob er nicht etwa heftig aus einer Schlagader blutete." Das war aber, Gott sei Dank, nicht der Fall. Hertwig steht dem Mann weiter bei, sagt: "Du brauchst dich um nichts zu kümmern, ich mache das." Kurz darauf treffen professionelle Rettungskräfte ein. Der Notarzt wundert sich, ruft zu Hertwig ins Fahrerhaus: "Wie sind Sie denn da reingekommen?"

Hertwig streckt den Arm des verletzten Fahrers durch die zertrümmerte Windschutzscheibe nach draußen, sodass der Arzt einen Zugang legen kann. Zudem klagt der Fahrer über heftige Schmerzen in den Beinen. Auf Anweisung des Arztes spritzt Hertwig ihm Morphium. Für den 62-Jährigen kein Problem: "Ich habe Pferde, denen ich auch schon mal eine Spritze geben musste." Eineinhalb bis zwei Stunden benötigt die Feuerwehr, um den Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus zu schneiden, anschließend holen sie auch Hertwig raus. Einer der Helfer fragt ihn, wie es ihm geht. "Gut", sagt Hertwig, der nur mit einer dünnen Jacke bekleidet in den Unfall-Lkw geklettert war. "Mir ist nur schweinekalt."