Von Sebastian Herrmann

Das Frierbierbankerl steht am südlichen Rand der Stadt. Im Rücken dieser Sitzgelegenheit befindet sich ein Fischweiher, dahinter ein Gutshof mit Pferden. Auf der anderen Seite ruhen die Toten auf einem großen Friedhof. Ansonsten rahmen Felder, Wälder und Wiesen diesen Ort ein, der seit dem ersten Corona-Winter eine persönliche Bedeutung erlangt hat: Das Frierbierbankerl ist zu einem pandemiekompatiblen Treffpunkt mit einem alten Freund geworden, der am entgegengesetzten Ende der Stadt wohnt. In dieser bleiernen Zeit tat und tut es so gut, sich gelegentlich im Freien mit einem Freund zu treffen - auch wenn es meistens ziemlich kalt war und immer, wirklich immer eine Kleidungschicht zu wenig dabei ist.