Sie haben kein sonderlich glamouröses Image, machen aber einen Großteil des deutschen Autogeschäfts aus: Auf 3,6 Millionen verkaufte Neuwagen kam 2019 etwa die doppelte Menge an gebrauchten Pkws. Und die Entwicklungen am Neuwagenmarkt schlagen mit etwas Verzögerung am Gebrauchtwagenmarkt durch, so dass immer mehr Gebrauchte mit modernen Assistenzsystemen zu haben sind. Auch das Angebot an gebrauchten E-Autos wächst langsam aber sicher. Ein Marktüberblick.