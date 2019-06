28. Juni 2019, 18:55 Uhr Garagenfolien Was parkt denn da?

Von Marco Völklein

Ein Großraumkipper in der Garage? Oder ein Kampfjet, mit eingeklappten Flügeln hineingequetscht in den engen Stellplatz? Nein, keine Bange, da hat sich niemand einen Scherz erlaubt und ein Großgerät in viele Tausend Einzelteile zerlegt, diese in die Garage geschafft und dann dort wieder zusammengesetzt. Hier handelt es sich vielmehr um Folien, mit denen Garagenbesitzer die Tore ihrer Unterstellmöglichkeiten, hinter denen sich doch meist eher unspektakuläre Fahrzeuge befinden, verschönern können. Manchmal wird so ein trister Hinterhof durchaus interessant.