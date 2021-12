Von Rolf Stünkel

Als Frank Sinatra im Jahr 1958 seinen Hit "Come fly with me!" herausbrachte, da war das mehr als ein Lippenbekenntnis. Der Musiker liebte schnelle Flugzeuge, nahm gern hübsche Frauen, gute Freunde und Kollegen mit an Bord. Sein Favorit war der Learjet, ein elegantes kleines Flugzeug mit besonderem Flair. Und ungewöhnlichen Flugleistungen.