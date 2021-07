Ein Flugzeug am Himmel: Sollen sie in einen Jet steigen, reagieren viele Menschen mit Angst.

Lange war die Luftfahrt am Boden. Jetzt heben wieder immer mehr Jets ab. Doch was machen Menschen mit Flugphobie?

Von Rolf Stünkel

Angst vor dem Fliegen? Lange Zeit kannte die Betriebswirtin Astrid H. so etwas kaum. "Ich war beruflich viel mit dem Flieger unterwegs, meine Flugangst hielt sich in Grenzen", erzählt die Oldenburgerin, die anonym bleiben will. Das änderte sich, als die Kinder kamen, und wurde so schlimm, dass sie irgendwann gar nicht mehr in ein Flugzeug steigen konnte. Um aber ihren Kindern die Welt zeigen zu können, entschied sie sich schließlich, ein Anti-Flugangst-Seminar zu besuchen. "Wir bekamen viel Wissen vermittelt und lernten Techniken, uns zu entspannen", erzählt sie. "Das hat die Angst deutlich verringert, und ich konnte wieder ins Flugzeug steigen."