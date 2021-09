Von Felix Reek

SUVs, so weit das Auge reicht. An einem ganz normalen Tag in München fahren, stehen, verstopfen sie überall die Straßen. Eine der Erklärungen, die für ihre Beliebtheit immer wieder genannt werden, ist: Sie bieten viel Platz. Wer heute eine Familie mit zwei Kindern oder ein ladeintensives Hobby besitzt, kauft ein SUV. Aber da war doch noch etwas? Eine Alternative, groß, geräumig, sparsam im Unterhalt, ohne dieses schwammige Wolken-Fahrgefühl eines domestizierten Geländewagens? Ach ja: der gute alte Kombi. Nirgendwo auf der Welt so beliebt wie in Deutschland, doch auch hier macht das boomende SUV-Segment dem Familientransporter zu schaffen.