Die Fahrradtrends der vergangenen Jahre ließen sich relativ klar umreißen: E-Bikes und Lastenräder. Im besten Fall beides gleichzeitig. Gerade in den Städten wurden Velos immer beliebter als Verkehrsmittel für all jene, die der Autostaus und der Virenweitergabe in U-Bahnen überdrüssig sind. Das ist auch in diesem Jahr so. Mit einem Unterschied: Wurde der Elektroantrieb bisher vor allem in der Mitte am Tretlager verbaut, wandert er jetzt auch an die Vorder- oder Hinterradnabe.