Zweiradmechaniker bei der Arbeit: In vielen Werkstätten fehlt mittlerweile Personal.

Schon wenn man ein neues Fahrrad oder E-Bike kauft, sollte man sich Gedanken machen, wer sich künftig um die Wartung kümmert. Was man über Gewährleistungsfristen und Service wissen muss.

Von Peter Ilg

Manchmal reichen zwei Zahlen, um vorherzusagen, was die Zukunft bringt: So wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 4,7 Millionen Fahrräder verkauft - aber lediglich 1245 junge Menschen haben eine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker, Fachrichtung Fahrradtechnik, angefangen. Das kann nicht gut gehen, denn wer soll die Millionen Fahrräder warten und reparieren? Die Fahrradbranche leidet nicht nur unter einem Nachwuchs-, sondern unter einem generellen Fachkräftemangel. Deshalb ist es sinnvoll, bereits beim Kauf eines Fahrrads mit daran zu denken, wer später die Wartung und eventuelle Reparaturen übernehmen könnte.