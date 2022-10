E-Biker leben gefährlich, insbesondere die Älteren unter ihnen. Woran das liegt und was sich dagegen tun lässt.

Von Peter Ilg

Es war wohl ein großes Missverständnis, das vor einigen Wochen zum Tod einer Pedelec-Fahrerin in Sulz am Neckar im Landkreis Rottweil geführt hat. Die 74-Jährige war den Angaben der Polizei zufolge zur gleichen Zeit wie eine 21 Jahre alte Autofahrerin auf die Einmündung einer Straße zugefahren, aus entgegengesetzten Richtungen. Beide hatten zunächst angehalten - und waren dann wohl gleichzeitig wieder losgefahren, sodass sie kollidierten. Die 74-Jährige starb an den Folgen des Unfalls. Die Autofahrerin wiederum hatte laut Polizei einen schweren Schock erlitten.