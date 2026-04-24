Perfektes Wetter für eine Fahrradtour, und dann das: Am neuen Gravelbike schleift die Bremse, am alten Stadtrad springt die Kette. Schnell damit in die Werkstatt? Das klappt in manchen Teilen Deutschlands eher nicht, vor allem nicht in den Großstädten. Ehe man dort einen Termin in einer Werkstatt bekommt, ist längst die nächste Schlechtwetterfront über das Land gezogen.
FahrradLäuft unrund
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Fahrrad kaputt? Na dann viel Glück. Eine Umfrage zeigt: In Deutschland muss man besonders lange auf einen Werkstatttermin warten.
Von Andreas Remien
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