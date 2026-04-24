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FahrradLäuft unrund

Lesezeit: 2 Min.

Ist die Werkstatt überlastet, versuchen sich viele Radfahrende selbst an einer Reparatur.
Ist die Werkstatt überlastet, versuchen sich viele Radfahrende selbst an einer Reparatur. www.pd-f.de / Arne Bischoff

Fahrrad kaputt? Na dann viel Glück. Eine Umfrage zeigt: In Deutschland muss man besonders lange auf einen Werkstatttermin warten.

Von Andreas Remien

Perfektes Wetter für eine Fahrradtour, und dann das: Am neuen Gravelbike schleift die Bremse, am alten Stadtrad springt die Kette. Schnell damit in die Werkstatt? Das klappt in manchen Teilen Deutschlands eher nicht, vor allem nicht in den Großstädten. Ehe man dort einen Termin in einer Werkstatt bekommt, ist längst die nächste Schlechtwetterfront über das Land gezogen.

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