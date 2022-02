Von Marco Völklein

Der Wind peitscht einem von vorn die kleinen Schneekristalle ins Gesicht, von unten spritzt der Matsch herauf und setzt sich in einer dicken Kruste am Hintern fest, aber nicht nur dort. Am Ende dieser Ausfahrt wird man in den Spiegel schauen und einen mit kleinen Dreckspritzern gesprenkelten Radfahrer entdecken. Spaß gemacht hat die Runde trotzdem - was nicht so sehr am Wetter lag, sondern vor allem am Rad. Also am Grizl CF SL 8 Suspension von Canyon.