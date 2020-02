Als "Fahrradminister" hatte sich Andreas Scheuer im vergangenen Juni bezeichnet, der das Rad als gleichberechtigten Teil des Straßenverkehrs etablieren wolle und dafür Bundesmittel in Höhe von rund 200 Millionen Euro bereithalte. Experten und Interessenverbände hatten die meisten geplanten Änderungen zwar umgehend als nicht ausreichend oder Blendwerk bezeichnet - und doch: Nach etlichen Experten-, Abstimmungs- und Ausschussrunden ist es nun soweit. Die von Scheuer angekündigte Novelle der Straßenverkehrsordnung soll am Valentinstag den Bundesrat passieren und für mehr Sicherheit für Fahrradfahrer sorgen, womöglich aber auch für größere Löcher in den Portmonnaies der Autofahrer: Für einige Vergehen wird höheres Bußgeld fällig.

Neben den Änderungen, die die Radfahrer betreffen, enthält die Vorlage noch weitere Neuerungen, Änderungen und Erweiterungen bezüglich der Bildung von Rettungsgassen, Freigabe von Bus-Sonderstreifen und Parklinzenzgebühren. Und auch über ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen und 30 km/h in Ortschaften muss der Bundesrat beraten. Die wichtigsten geplanten Änderungen für Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer im Überblick.

Rechtsabbiegen in Schrittgeschwindigkeit

Busse und Lastwagen, die über 3,5 Tonnen wiegen, dürfen in Städten künftig nur noch in Schrittgeschwindigkeit (7 bis maximal 11 km/h) rechtsabbiegen. Fahrer, die sich an die neue Regelung nicht halten, sollen mit 70 Euro und einem Punkt in Flensburg belangt werden. Verkehrsverbands-Vertretern ist das immer noch zu schnell, sie sprachen sich im Vorfeld der Novellierung für eine Geschwindigkeit von 4 bis 7 km/h, bauliche Veränderungen an Kreuzungen und die verpflichtende Nachrüstung von Lkw mit Abbiege-Assistenten aus.

Abstand halten beim Überholen

"Ausreichend Seitenabstand" sollten Autofahrer bisher einhalten, wenn sie Radfahrer und Fußgänger in der Stadt und außerhalb überholen. Die geplante Novelle der StVO formuliert diesen Gummi-Paragrafen künftig wesentlich strikter: Mindestens 1,5 Meter müssen es innerorts sein und außerhalb von Ortschaften sogar zwei Meter Abstand. Ob dies tatsächlich so kommt, wird die Abstimmungen zeigen. In den vorgelagerten Gremien gaben mehrere Experten zu Bedenken, dass Ausweichmanöver aufgrund der städtischen Infrastruktur oft gar nicht möglich und Verstöße zudem polizeilich nicht zu überwachen seien. Sie schlugen eine weichere Formulierung vor: Mindestens 1,5 Meter und außerorts in der Regel mindestens zwei Meter könnte es demnach in der neuen StVO auch heißen. Falls der Mindestabstand unterschritten werde, sei mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht zu überholen.

Halten in zweiter Reihe

Nur mal schnell die Hemden zur Reinigung bringen oder das Paket aus der Packstation holen - wer mit dem Auto dafür in zweiter Reihe hält, zahlt aktuell 15 Euro Bußgeld, beim Parken 20 Euro. Beides ist eigentlich nicht erlaubt, wird aber oft geduldet. Wer dabei einen Radfahrer gefährdet, soll künftig 80 Euro Bußgeld bezahlen und erhält einen Punkt in Flensburg. Zuvor betrug das Bußgeld 20 Euro.

Halten auf dem Radweg und auf dem Fahrrad-Schutzstreifen

Schutzstreifen sind Teil der Fahrbahn, durch eine gestrichelte Linie vom übrigen Verkehr abgegrenzt und oft mit einem Fahrradpiktogramm gekennzeichnet. Pkw dürfen hier maximal drei Minuten halten , führt dies jedoch zu einem Unfall mit einem Radler, dann muss der Autofahrer 100 Euro bezahlen (zuvor 35 Euro) und bekommt einen Punkt.

Parken auf dem Radweg

Autofahrer, die auf Radwegen geparkt und/oder andere dadurch behindert hatten, mussten bisher 30 Euro Verwarngeld bezahlen. Künftig soll die Strafe zum Bußgeld in Höhe von 70 Euro hochgestuft werden und zudem einen Punkt in Flensburg kosten.

Park-Abstand zu Kreuzungen

Rechts neben der Fahrbahn verläuft ein Radweg, die Radlerin darauf will geradeaus eine Kreuzung überqueren, der Autofahrer nach rechts abbiegen und sieht sie erst im allerletzten Moment - weil Autos bis knapp vor die Straßeneinmündung geparkt haben. Dieses Szenario führt zu vielen Unfällen, die geplante Novelle erweitert nun Abstandsregeln für das Parken vor Kreuzungen und Einmündungen, sofern ein Radweg rechts von der Fahrbahn angelegt ist: Acht Meter Abstand soll zu den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten gehalten werden (bisher fünf Meter) und bis zu fünfMeter vom Beginn der Eckausrundung aus.

Radler, die nebeneinander fahren

"Wenn sie dadurch den Verkehr nicht behindern, warum nicht?", heißt es im übertragenen Sinn in der vom Verkehrsministerium vorgelegten Neuregelung. Die Empfehlung des zuständigen Ausschusses für die Bundesratsabstimmung rückte davon jedoch ab: Das Nebeneinanderfahren sei abzulehnen.

Grüner Pfeil

Der Grüne Pfeil, der Autofahrern das Rechtsabbiegen auch bei roter Ampel erlaubt, gilt schon lange für Radfahrer. Künftig sind auch Radfahrer einbezogen, die von einem Radweg aus rechts abbiegen wollen. Zusätzlich soll es einen gesonderten Grünen Pfeil geben, der nur für Radfahrer gilt.

Eigene Fahrradzonen

Wenn in einem ganzen Gebiet der Radverkehr das vorherrschende Verkehrsmittel ist, kann es zu einer Fahrradzone erklärt werden, die auf die Bedürfnisse der Radler ausgerichtet ist. Es handelt sich im Prinzip um ein Netz aus Fahrradstraßen, in dem Regeln gelten wie zum Beispiel eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Neuerungen und höheres Bußgeld für Autofahrer

Abgesehen von den Regeln, von denen vor allem Fahrradfahrer im Straßenverkehr profitieren könnten, liegen dem Bundesrat noch zahlreiche andere Änderungsanträge vor.

Tempolimit

Im Straßenverkehrsrecht geht es hauptsächlich um Verkehrssicherheit. Wenn der Bundesrat es beschließt, könnten auch Belange des Klima- und Umweltschutzes sowie der Lebensqualität als Rechtsziel und Begründungszusammenhang aufgenommen werden. In Bezug auf Regelgeschwindigkeiten schlägt der Umweltausschuss gegen den erklärten Willen von Verkehrsminister Andreas Scheuer nun vor: Innerhalb von geschlossenen Ortschaften soll künftig Tempo 30 gelten, auf Autobahnen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h.

Eingeschränkte Parkmöglichkeiten für E-Scooter

Blaue Flecken und Stürze: Kreuz und quer auf den Gehwegen abgestellte E-Scooter sorgten bereits kurz nach der Einführung im Frühjahr 2019 für Unmut bei Stadtbewohnern. Für behinderte Menschen können sie zu gefährlichen Hindernissen werden. Einem dem Bundesrat vorliegenden Antrag zufolge brauchen Anbieter von E-Scootern künftig die Erlaubnis der Kommunen, um "Elektrokleinstfahrzeuge" auf dem Gehweg abstellen zu dürfen. Damit wäre das Free-Floating-Konzept passé, einzig der stationäre Verleih wäre noch möglich.

Problemfall Rettungsgasse

200 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg: So wird aktuell bestraft, wer nicht auf die Seite fährt und eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge bildet. Künftig könnte noch ein Monat Fahrverbot dazukommen. Härter sollen Fahrer bestraft werden, die die Rettungsgasse für das eigene schnellere Vorankommen nutzen oder Polizei- und Rettungswägen hinterherpreschen: mindestens 240, maximal 320 Euro Bußgeld sind möglich, dazu zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Freigabe von Bus-Sonderfahrstreifen

Autos und Krafträder mit Beiwagen, die mit mindestens drei Personen besetzt sind, sollen künftig auch den Bus-Sonderstreifen nutzen dürfen. So will das Verkehrsministerium Fahrgemeinschaften fördern und die mit nur einer Person besetzten Fahrzeuge reduzieren. Bisher dürfen nur Omnibusse im Linienverkehr die Sonderstreifen benutzen, andere Fahrzeuge wie Taxis oder Fahrräder nur, wenn ein entsprechendes Zusatzzeichen dies anzeigt.

Parklizenz-Gebühren

Parken in den Städten - für Anwohner ein oft lästiges und künftig womöglich deutlich teureres Thema. Statt wie bisher 10,20 Euro bis 30,70 Euro pro Jahr sieht ein Vorschlag aus dem Kreis der Länder höhere Gebühren für einen Bewohner-Parkausweis vor: Bis zu 240 Euro könnten demnach fällig werden.