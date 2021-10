Von Felix Reek

Zehn Kilometer vor dem Ziel und mit einer Restreichweite von 24 Kilometer auf dem Display meldet sich der Hyundai Kona Elektro: "Achtung, Motorleistung begrenzt" steht auf dem Display. Kurz darauf verschwinden die Ziffern. An ihre Stelle treten drei Striche. Restreichweite: "--- km". Was folgt ist ein Realitätscheck abseits von Schnellladern an Autobahnen und dem Ladesäulenüberfluss einer Großstadt, irgendwo im Speckgürtel zwischen dem Wörthsee und München. Eigentlich sind es nur noch wenige Kilometer bis zur heimischen Garage. Aber wer will es schon darauf ankommen lassen, ob die verschwundenen 24 Kilometer bis dort reichen?