Die derzeitige Förderung läuft noch schneller aus als gedacht, die Zinsen sind hoch und auf Fahrer von chinesischen Modellen könnten erhebliche Probleme zukommen: Was man in den nächsten Wochen und Monaten beachten sollte.

Von Joachim Becker

Ist die Elektro-Party schon wieder vorbei? Stecker-Hybride sind in Deutschland Ladenhüter, und bei reinen Stromern gibt es kaum noch Wachstum. Schuld ist in beiden Fällen ein Ende der Kaufprämie. Nach dem Subventionsstopp für Plug-in-Hybride zu Anfang dieses Jahres ging die Nachfrage um fast die Hälfte zurück (minus 59,3 Prozent). Im September lief auch die Kaufprämie für gewerbliche Zulassungen aus. Zwei Drittel der Neuwagen in Deutschland werden an Firmen verkauft oder verleast - nach dem Förderstopp liegt der Anteil von reinen Batteriefahrzeugen hier nur noch bei 11,3 Prozent.