Wer nur mit Strom fahren will, muss hohe Neuwagenpreise zahlen. Einige Ausnahmen gibt es aber auf dem Markt.

Von Felix Reek

Das Ziel der Bundesregierung ist ehrgeizig: Bis 2030 sollen 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Die Realität ist davon weit entfernt. Bis zum 1. Oktober 2023 waren es gerade einmal 1,3 Millionen Fahrzeuge. Einer der Gründe ist neben Reichweitenangst und zu wenig Ladesäulen der hohe Preis. "Bezahlbare" Modelle um 25 000 Euro lassen noch immer auf sich warten. Der elektrische Renault R5, eine Hommage an den französischen Kleinwagenklassiker, wird wahrscheinlich im März auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. Der neue Fiat Panda ist für 2024 terminiert. Der VW ID.2, das Einstiegsmodell in die Elektromobilität von Volkswagen, folgt erst 2025. Ebenso wie Cupra Raval, Toyota bZ Small und der Nachfolger des Renault Twingo. Der Tesla Model 2 soll in Berlin gebaut werden, wann, ist immer noch nicht klar. Und auch der Gebrauchtmarkt für Elektroautos ist überschaubar. Selbst für die mittlerweile nicht mehr produzierten BMW i3 und VW e-Golf starten die Preise erst ab 20 000 Euro.