Von Martina Kind

2500 Kilometer sind Sebastian Donath, seine Frau und zwei Kinder im vergangenen Sommer mit dem Auto in den Campingurlaub gefahren, eine "aufregende Reise durchs Gebirge und entlang des Meeres" sei das gewesen. Gestartet sind sie in Stuttgart, ihr Ziel lag in der Toskana - und das Ganze dann wieder zurück. Eigentlich ja nun wirklich nichts Besonderes. Es sei denn: Man ist mit dem E-Auto unterwegs. Ob der schleppenden Mobilitätswende kann das ohne vernünftige Planung immerhin recht schnell abenteuerlich werden. "Viele hatten Zweifel, einige haben sich auch über uns lustig gemacht", erzählt Donath - was er glaube, wie weit er käme, bis ihm der Saft ausginge, hundert Kilometer?