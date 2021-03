Von Joachim Becker

Batterien sind die Schrittmacher des modernen Lebens: kein Laptop oder Smartphone ohne Hochleistungsakkus. Auch Elektroautos galten schon einmal als Trendsetter. Um 1900 fuhren in den USA fast doppelt so viele Motorwagen mit Strom als mit Benzin herum. Dann gerieten die Elektro-Kutschen ins Hintertreffen. Was weniger an den Vorteilen des Verbrennungsmotors lag als an den Nachteilen des elektrochemischen Energiespeichers: (Blei-)Zellen waren schlapp, schwer und viel kostspieliger als ein Tank voll Sprit. Bis ein gewisser Elon Musk auf die Idee kam, die Energiespeicher aus Laptops in E-Mobile zu stecken.