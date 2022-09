Automobile der Extraklasse:Jung, reich, elektrisch

Von Joachim Becker

"Ladies and Gentlemen: The battle is over!" Eine Automobilepoche geht zu Ende, ein schottischer Sackpfeifer bläst den Zapfenstreich. Erst nach dem letzten Blöken des Dudelsacks starten die Zwölfzylinder-Motoren. Wahre Enthusiasten achten auch in schweren Zeiten auf den bewährten Stil. Tradition ist gerade den Liebhabern historischer Automobile aus England heilig, genau wie klassische Wilton-Teppiche Rosewood und Conolly Leder.