Elektro-Tretroller gehören in Paris oder Tel Aviv mittlerweile zum Stadtbild. In Deutschland könnte dies auch bald so sein, eine Verordnung soll den Scootern den Weg ebnen. Am 17. Mai stimmt der Bundesrat darüber ab, dann könnten schon im Sommer die ersten Scooter in deutschen Metropolen rollen. SZ-Korrespondenten berichten aus Städten, in den die kleinen Elektro-Flitzer schon länger erlaubt sind: Wie also fahren sich die Roller? Welche Regeln gelten? Und was haben sie in anderen Ländern bewirkt?