In Oman scheint fast jeden Tag die Sonne. Das wissen nicht nur Touristen, sondern auch Öko-Pioniere in den Wüstengebieten zu schätzen. Solaranlagen sind dort doppelt so ertragreich wie in Mitteleuropa. Mit dem günstigen Grünstrom lässt sich Meerwasser entsalzen und Wasserstoff abspalten. Wird das flüchtige Gas mit Kohlenstoff aus der Luft gemischt, kann man daraus synthetischen Kraftstoff herstellen. Jedes Altauto verträgt solche E-Fuels genauso gut wie fossiles Benzin oder Diesel. Aus dem Auspuff kommt aber nur das CO₂, das vorher der Atmosphäre entnommen wurde. So leicht geht Klimaschutz, zumindest auf dem Papier.
E-Fuels aus NahostVon wegen Alternative
Lesezeit: 2 Min.
Wir müssen weg vom Öl, und jetzt sollen es statt E-Autos die E-Fuels richten? Das Problem dabei: Auch sie würden wohl aus dem unsicheren Nahen Osten kommen.
Von Joachim Becker
Elektromobilität:Auto-Akkus werden günstiger
E-Autos zum Preis eines Verbrenners: Neue Superzellen lassen die Anschaffungskosten sinken. Aber nicht bei allen Herstellern läuft es rund. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Lesen Sie mehr zum Thema