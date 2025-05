Von Steffen Kanduth

Es ist kein Zufall, dass der Zahnriemen mit dem Aufkommen der E-Bikes auch in der Fahrradbranche zum Thema wurde. In den 1970er-Jahren waren erstmals Auto-Motoren damit ausgestattet worden, Anfang der Achtzigerjahre folgten Motorräder. Am mit Muskelkraft betriebenen Fahrrad allerdings hatte sich der Riemenantrieb zunächst hauptsächlich deshalb nicht durchgesetzt, weil die Kette einen höheren Wirkungsgrad hat. Bei Pedelecs hingegen, also Fahrrädern mit eingebautem elektrischem Hilfsmotor, sorgt der Antrieb dafür, dass der Kraftverlust von sechs bis acht Prozent beim Riemen nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt. Immer mehr Hersteller setzen deshalb auf den Zahnriemen. Was aber sind überhaupt die Vorteile dieser Antriebsart? Wo liegen die Nachteile? Und auf welche Dinge sollte man als Nutzerin und Nutzer achten? Ein Überblick: