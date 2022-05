Von Felix Reek

Es ist ein wenig seltsam, dass die Fahrradindustrie ausgerechnet einen Begriff der Automobilbranche übernommen hat, der so spaltet wie dieser: SUV. Schon bei der Aussprache dieser drei Buchstaben zuckt bei dem einen die Zornesfalte in besorgniserregendem Tempo, während andere sich verzückt ans Steuer träumen. SUVs polarisieren, haben aber nichtsdestotrotz den Automarkt umgewälzt. Gefühlt jedes Fahrzeug muss heute irgendwie nach Offroad aussehen, obwohl klar ist, dass es nie eine Schotterpiste aus der Nähe sehen wird. Selbst Kleinwagen rollen mittlerweile auf Stelzen. Nur wenn es darum geht, wer SUVs wirklich kauft, will es am Ende keiner gewesen sein.