E-Bikes:Wenn der Akku brennt

Brennendes Batterie-Bike in der Wohnung oder Werkstatt: Bleibt eine Akku-Explosion in der Nähe zunächst unbemerkt, dann ist der Schaden groß.

Von Joachim Becker

Die Batterie explodierte Montagfrüh gegen sechs Uhr. Wenige Minuten später riss eine Alarmanlage die Bewohner aus dem Schlaf und informierte die Einsatzkräfte. Als der erste Löschzug gegen Viertel nach sechs Uhr eintraf, stand die die Luxus-Villa in Isernhagen bei Hannover bereits "in Vollbrand", so der Polizeibericht. 82 Feuerwehrleute brauchten am 17. Januar mehr als drei Stunden, um die Flammen zu löschen. Ermittler der Polizei konnten noch am selben Tag die Brandursache klären: Der Akku eines E-Bikes hatte sich entzündet, als er in der Bibliothek geladen wurde. Die Flammen erfassten Papiere, Bücher und Möbel und fraßen sich durch das gesamte Haus. Geschätzter Sachschaden: 1,5 Millionen Euro.