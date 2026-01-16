Es geht um etwa 43 Millionen Führerscheine von Autofahrerinnen und Autofahrern in Deutschland, die vor dem Jahr 2013 ausgestellt wurden. Sie alle müssen bis spätestens zum Jahr 2033 in ein neues Dokument umgetauscht werden. Die Europäische Union will damit sicherstellen, dass künftig nur noch fälschungssichere und europaweit einheitliche Dokumente im Umlauf sind. Zudem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.