Zum Hauptinhalt springen

FührerscheinumtauschDer Lappen muss weg

Lesezeit: 2 Min.

Alte Papierführerscheine wie der graue „Lappen“ müssen schon längst umgetauscht sein, alte Scheckkarten-Dokumente sind nun dran.
Alte Papierführerscheine wie der graue „Lappen“ müssen schon längst umgetauscht sein, alte Scheckkarten-Dokumente sind nun dran. (Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa)

Viele Autofahrer haben es noch nicht mitbekommen: Alte Führerscheine müssen umgetauscht werden, erstmals auch welche im Scheckkarten-Format. Stichtag ist der 19. Januar.

Von Marco Völklein

Es geht um etwa 43 Millionen Führerscheine von Autofahrerinnen und Autofahrern in Deutschland, die vor dem Jahr 2013 ausgestellt wurden. Sie alle müssen bis spätestens zum Jahr 2033 in ein neues Dokument umgetauscht werden. Die Europäische Union will damit sicherstellen, dass künftig nur noch fälschungssichere und europaweit einheitliche Dokumente im Umlauf sind. Zudem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.

Zur SZ-Startseite

EU-Parlament
:Was sich beim Führerschein ändert

Begleitetes Fahren in der gesamten EU, ein digitaler Führerschein und Fahrverbote, die über Grenzen hinweg gültig sind. Die neuen EU-Vorgaben für den Führerschein sind vielversprechend, einiges bleibt aber offen.

Von Marco Völklein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite