Ölkrise? Welche Ölkrise? Auf der Automesse in Paris, die gerade begonnen hat, sind die hohen Spritpreise kein Thema. Der diesjährige Autosalon dreht sich vor allem um die neusten Moden und E-Modelle. Erstaunlich ist, wie schnell sich die Kunden von der Zapfpistole zum Ladestecker bekehren. Der Absatz von reinen Verbrennerautos ist regelrecht eingebrochen, während alternative Antriebe haussieren: Im September hatte jeder dritte Neuwagen in Deutschland einen vollelektrischen Antrieb.