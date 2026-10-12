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Günstige E-Auto-ModelleEnte, Smart und Dacia: viel E-Auto für wenig Geld

Lesezeit: 6 Min.

Das Citroën 2CV Concept auf dem Pariser Autosalon. Noch ist das E-Auto nur eine Studie, die Serienversion soll 2028 folgen.
Das Citroën 2CV Concept auf dem Pariser Autosalon. Noch ist das E-Auto nur eine Studie, die Serienversion soll 2028 folgen.
Benoit Tessier/REUTERS

Bunt, originell und unter 20 000 Euro: Die neuen elektrischen Versionen von Citroën 2CV, Smart #2 und Dacia Spring.

Von Joachim Becker

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Ölkrise? Welche Ölkrise? Auf der Automesse in Paris, die gerade begonnen hat, sind die hohen Spritpreise kein Thema. Der diesjährige Autosalon dreht sich vor allem um die neusten Moden und E-Modelle. Erstaunlich ist, wie schnell sich die Kunden von der Zapfpistole zum Ladestecker bekehren. Der Absatz von reinen Verbrennerautos ist regelrecht eingebrochen, während alternative Antriebe haussieren: Im September hatte jeder dritte Neuwagen in Deutschland einen vollelektrischen Antrieb.

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