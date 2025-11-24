Das Rennrad als solches tritt stets in verlässlicher Gestalt auf. An der grundsätzlichen Formgebung etwa des Rahmens ändert sich von Modellreihe zu Modellreihe nur wenig. Klar: hier ein bisschen breiter, da ein klein wenig schmaler, etwas mehr Aero, ein Quäntchen mehr Komfort und so weiter und so fort. Doch im Großen und Ganzen verändern sich die Versionen, besonders eines spezifischen Modells, höchstens in Nuancen. Die Frage, was denn nun anders sei als an den Vorgängern oder besonderen Varianten, lässt sich deswegen oft gar nicht so einfach beantworten.
Rennrad im TestEine Frage der Haltung
Lesezeit: 3 Min.
Canyon bietet sein Modell Aeroad nun auch in einer Speed-Variante an. Das Besondere an dem Rennrad ist sein Lenker. Aber macht der einen auch wirklich schneller?
Radreise:Mit dem Rad von München nach Nürnberg
Die Verbindung zwischen den bayerischen Städten ist mit dem Auto und dem Zug eher langweilig. Unsere Autoren wollten es einmal anders machen und fanden eine schöne Strecke – ideal für den Test von zwei Gravelbikes.
Lesen Sie mehr zum Thema