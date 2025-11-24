Das Rennrad als solches tritt stets in verlässlicher Gestalt auf. An der grundsätzlichen Formgebung etwa des Rahmens ändert sich von Modellreihe zu Modellreihe nur wenig. Klar: hier ein bisschen breiter, da ein klein wenig schmaler, etwas mehr Aero, ein Quäntchen mehr Komfort und so weiter und so fort. Doch im Großen und Ganzen verändern sich die Versionen, besonders eines spezifischen Modells, höchstens in Nuancen. Die Frage, was denn nun anders sei als an den Vorgängern oder besonderen Varianten, lässt sich deswegen oft gar nicht so einfach beantworten.