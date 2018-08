Eigentlich reicht ein Pfosten an der Straße und ein Schild - mehr braucht eine Bushaltestelle nicht. Eine Bank zum Sitzen und ein schützendes Dach über dem Kopf verschönern die Wartezeit. Doch vielerorts werden diese Grundzutaten noch angereichert, etwa durch gemütliches Wanddekor wie hier in Hückeswagen in Nordrhein-Westfalen.