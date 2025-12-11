Wer mit einer Idee, einer Strategie oder einem Produkt zu spät kommt, muss sich häufig mit hämischem Unterton den Spruch anhören, der dem sowjetischen KP-Chef Michail Gorbatschow zugeschrieben wird. Obwohl der den Satz wörtlich so nie gesagt hat: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Man kann den richtigen Zeitpunkt aber auch verpassen, wenn man zu früh dran ist. So wie BMW mit seinem Motorroller C1. Das Konzept des im Jahr 2000 im Markt eingeführten Rollers war revolutionär: ein überdachtes Zweirad, das man ohne Helm und Schutzkleidung fahren durfte. Eine Art Kabinenroller auf zwei Rädern. Doch das Fahrzeug war ein Flop, nach drei Jahren wurde die Produktion schon wieder eingestellt.