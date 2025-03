Bis zu 1000 Kilometer Reichweite, kürzere Ladezeiten, eingebauter Chauffeur – und das alles kommt noch in diesem Jahr. Ein Überblick über die interessantesten Neuheiten.

Von Joachim Becker

Funktionieren Autos tatsächlich wie ein menschlicher Körper? Der Verbrennungsmotor gilt als pulsierendes Herz, und der Kabelbaum wird gerne mit dem Nervensystem verglichen. Was in dieser Analogie fehlt, ist das Gehirn. Die Kopflosigkeit passt gut zu mehr als 140 Jahren Automobilgeschichte. Zeitgenössische Fahrzeuge sind eher das Ergebnis von Wildwuchs statt von langfristiger Planung. Aus motorisierten Kutschen wurden rollende Wohnzimmer, die sich mit allerlei Zierrat vollstopfen lassen. Die deutschen Hersteller mit ihren telefonbuchdicken Aufpreislisten sind besonders gut darin, ihren Kunden Stil und Schönheit, Qualität und Wertbeständigkeit zu verkaufen. Doch am Grundproblem ändert das nichts: Viel Masse, wenig Hirn – die meisten Autos sind Technik-Dinosaurier.