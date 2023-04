Von Georg Kacher

Das meistverkaufte BMW M-Modell? Falsch. Nicht der M3 oder M4 stehen auf der Pole Position, sondern der gut 20 Zentimeter kürzere M2. 4,58 Meter Außenlänge genügen, um alles unterzubringen, was die Fans an einem solchen Sportcoupé lieben: Reihensechszylinder, Schaltgetriebe und Heckantrieb. Über einen Mangel an Leistung muss sich auch niemand beklagen: 338 kW/460 PS treffen auf 1700 Kilogramm Leergewicht. Das sind 90 PS mehr als beim Vorgänger: genug, um sich als einer der Letzten seiner Art in die BMW(M)-Geschichte einzuschreiben.