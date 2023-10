Das Duell zwischen BMW und Mercedes geht in die nächste Runde - und zwar in der elektronischen Businessclass. 5er Limousine und Touring gibt es erstmals auch vollelektrisch. Sie machen dem EQE Konkurrenz.

Von Joachim Becker

BMW gegen Mercedes - das ist der Klassiker in der Business-Klasse. Mehr als zehn Millionen Autos in sieben Generationen machen den BMW 5er zum Platzhirsch. Doch die Zeiten ändern sich: Mit dem neuen BMW i5 beginnt das Duell in der vollelektrischen Liga von vorn. Mercedes spricht beim EQE von Business-Avantgarde, aber passt der Batterieantrieb wirklich für alle Firmenwagen in dieser Klasse?