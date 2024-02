Von Peter Fahrenholz

Ob ein Gegenstand als attraktiv empfunden wird oder gar einen spontanen Wow-Effekt auslöst, entscheidet sich meist im ersten Augenblick. Und natürlich ist ein solcher Wow-Effekt das Ziel jeden Formschöpfers. "Wir wollten etwas machen, in das man sich sofort verliebt", sagt Harry Schmidt in Lissabon. Schmidt ist der Designer des jüngsten Elektro-Zweirads von BMW, des CE 02, wie er wenig melodisch heißt. Der CE 02 wird in diesen Tagen zu Testfahrten in Lissabon präsentiert, im Frühjahr kommt er zu den Händlern. Dass es Schmidt und seinen Leuten gelungen ist, mit dem Gefährt "ein Feeling von Coolness und Spaß", wie Schmidt sagt, zu erzeugen, kann man in Lissabon nicht nur an den Reaktionen der Testfahrer ablesen, die allesamt angetan sind von dem kleinen Flitzer. Auch an der Ampel gibt es jede Menge anerkennende Blicke und hochgereckte Daumen.