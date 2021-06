Von Peter Fahrenholz

Mit Familienzuwachs kennt man sich in der Motorradsparte von BMW aus. Als sich die Marke im Jahr 2013 mit der RNineT zum 90.Geburtstag quasi selbst ein Geschenk machte, blieb das nicht nur, wie ursprünglich geplant, ein limitierter Solitär, mit dem man an die eigene Tradition erinnern wollte. Sondern es wurde angesichts des großen Verkaufserfolgs schnell eine ganze Familie daraus. Was auch ökonomisch Sinn macht, denn so kann man auf der Basis des gleichen technischen Konzeptes unterschiedliche Maschinen anbieten, je nach Geschmack und motorradmäßigen Vorlieben der Kunden.